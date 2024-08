Malestar per un vídeo per a adults gravat davant d’una ermita de Lleida

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La difusió a la plataforma Xvideos d’un vídeo pornogràfic filmat davant de l’ermita de Sant Joan de Maldanell, a Maldà, ha provocat sorpresa i rebuig a la zona. L’enregistrament acumula gairebé 15.000 reproduccions. El president del Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP), Miquel Torres, va afirmar que “això no és art ni llibertat ni cultura. Únicament és màrqueting per guanyar diners”.

Torres, president d’una entitat que organitza cada estiu una lectura de poemes en aquest mateix escenari, es va referir a aquest tipus de vídeos com “un producte de consum més de la societat”, si bé va apuntar que “gravar-ne envaint l’espai públic pot ferir la sensibilitat d’algunes persones”. I, en aquest sentit, va lamentar “la violació d’aquest espai” per a una activitat d’aquest tipus.

Per la seua part, Ariadna Castellà, educadora social especialitzada en perspectiva feminista, va qualificar de “fatal” el vídeo perquè “desdibuixa el valor patrimonial alhora que prostitueix i danya el valor cultural de l’espai per fomentar-lo com un punt de lleure de caràcter deplorable”. També va lamentar que suposa “un reclam a la pornografia als menors d’edat per l’al·licient de veure-hi el seu poble”.