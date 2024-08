Revisen la salut dels boscos catalans a través d'una xarxa de més de 9.000 arbres

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip d'especialistes en sanitat forestal està analitzant des del mes de març la salut dels boscos catalans. La primera conclusió que han extret és que la sequera ha afectat de manera especial als arbres de l'Àmbit metropolità i el Camp de Tarragona. Aquests arbres evidencien pèrdua prematura de fulles i en alguns casos els arbres han mort. Al Pirineu, per contra, la salut és bona. L'estudi el fan a través del sistema 8x8CAT que consisteix en una xarxa de seguiment de 377 parcel·les permanents distribuïdes seguint una quadrícula de 8 km de costat. A cada parcel·la hi ha 24 arbres que s'avaluen cada any. L'estudi, que es fa anualment des del 2019, aquest any acabarà al setembre i en aquest temps s'hauran analitzat més de 9.000 arbres.

L'enginyer forestal d'Acció Climàtica, Lucas Somalo, ha explicat que revisen cada parcel·la cada any a la mateixa època i miren la defoliació, fructificació o plagues. I també agafen dades de diàmetre i d'alçada. La defoliació és la pèrdua prematura de fulles i s'utilitza com a indicador de l'estat de salut dels arbres. L'any 2023, la defoliació mitjana va ser del 32%, la qual cosa significa una defoliació moderada. Superar el 25% és un indicador que alguna cosa no va bé.

Somalo ha dit que aquesta xarxa de parcel·les constitueix l’eina essencial per detectar de manera precoç l’aparició de qualsevol malaltia que pugui esdevenir un problema fitosanitari per als boscos de Catalunya. A la xarxa hi ha 100 parcel·les en les comarques pirinenques i més de 2.400 arbres analitzats. Somalo ha explicat que presenten una salut bona i que en aquesta zona l'avet o el pi negre no presenta pràcticament defoliació.

Xarxa 8x8CAT

La Xarxa 8x8CAT està constituïda per parcel·les distribuïdes per tot el territori català que s'analitzen des de fa 10 anys. Actualment, la xarxa té 377 parcel·les actives amb 9.048 arbres separades entre si per una distància de 8 km. Cada parcel·la està constituïda per 24 arbres. Se n'avalua la defoliació i fructificació i s'identifiquen els agents patògens que els puguin estar afectant. Amb aquestes dades, es pot establir si hi ha danys que estiguin afectant els arbres. A la xarxa 8x8CAT, l'espècie més abundant és el pi blanc amb un total de 2.633 exemplars seguit de les alzines i carrasques amb 1.522 arbres.

Els objectius que persegueix aquesta xarxa és realitzar un balanç periòdic sobre la variació de l'estat dels boscos, tant en l'espai com en el temps, i establir la relació amb els factors d'estrès, entre els quals la contaminació atmosfèrica o l'acció de determinats agents patògens. Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant el mesurament d'una reduïda sèrie de paràmetres sobre les condicions ecològiques de l'estació i la vitalitat de l'arbrat. A més, també aporta dades sobre alguns aspectes de la biodiversitat forestal, els canvis en els ecosistemes forestals i la integració o harmonització amb altres sistemes d'informació forestal existents.