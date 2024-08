Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Integrants de la comunitat senegalesa de Lleida van protagonitzar ahir una cercavila a la capital com a prèvia de la celebració de la seua festa nacional, prevista per divendres vinent, dia 23. El col·lectiu va partir ahir de la plaça davant l’estació de tren i va desfilar per la rambla Ferran fins a la plaça Sant Joan, on va organitzar activitats.