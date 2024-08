Cau 50 metres per la muntanya a Lladorre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir una excursionista ferida després de caure rodant muntanya avall uns 50 metres quan feia una ruta a Lladorre. L’avís es va rebre a les 16.03 hores i es van activar els GRAE amb l’helicòpter i un metge del SEM.

La ferida anava amb un grup de quatre persones i, per causes que es desconeixen, va caure rodant per la muntanya, caiguda que va parar al xocar amb un arbre. Els efectius d’emergències la van localitzar i la van immobilitzar, amb fractures i traumatismes, i va ser evacuada a l’hospital de Tremp. Així mateix, una dona va ser auxiliada pels Bombers al patir un desmai quan feia una excursió amb cinc persones més a Vilaller. Els Bombers la van portar fins a un lloc accessible, perquè pogués ser traslladada per una ambulància del SEM a un centre mèdic.