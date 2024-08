Avís per buidar 9 nínxols del cementiri de la Seu d'Urgell a l'expirar la concessió

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat el procés per buidar nou sepultures del cementiri municipal després d’esgotar el període de la concessió acordada, que en aquest cas era de cinc anys. Es tracta de sepultures de veïns de la ciutat que van escollir la modalitat de concessió curta, la de només mitja dècada, i ara que ha caducat la vigència estan obligats a formalitzar el canvi de concessió del nínxol a 50 anys o a renunciar-hi.

Fonts municipals van explicar que es tracta del “començament de l’expedient de caducitat de la concessió”, iniciat fa ara tres mesos. Des de l’ajuntament han intentat posar-se en contacte amb els titulars o persones hereves de les tombes per instar-los a regularitzar la situació. Se’ls notifica l’acabament de la concessió en dos ocasions i després de no haver estat possible localitzar-los, aquesta setmana ha fet la publicació als butlletins oficials. Les mateixes fonts van explicar que al setembre la tramitació tornarà a passar per la junta de govern local per finalitzar l’expedient i tornar a notificar-ho als interessats.

En el cas de no ser possible la notificació, l’ajuntament executarà el que preveu l’ordenança municipal. Declararà que la construcció ha estat abandonada i “acordarà recuperar la titularitat dels nínxols i traslladar les restes a la fossa comuna” del cementiri. El desallotjament de sepultures és un procediment reglat que s’activa quan el titular no abona la taxa de conservació.