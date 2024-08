Set mil caçadors obren la mitja veda després que tres mil hagin penjat l'escopeta en 10 anys

Publicat per ACNMarc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de caça ha arrancat aquesta setmana a les comarques de Ponent amb l’inici de la mitja veda, que permet caçar espècies com l’estornell vulgar, l’agró, la guatlla, el tudó o la guineu. Els caçadors confien que podran fer una bona campanya, després que l’any passat es veiessin afectats per una decaiguda en el nombre d’exemplars arran de la sequera.

Des de la Federació Territorial de Caça a Lleida, el seu president en funcions, Antonio Villarubla, va alertar del decreixement de caçadors per l’envelliment dels seus socis així com una falta d’interès per part dels joves, en un moment en què cada vegada reben més sol·licituds de pagesos per caçar en zones amb elevats danys per la fauna salvatge. En els últims deu anys gairebé uns 3.000 caçadors han penjat l’escopeta, i la federació ha passat d’uns 10.000 socis als gairebé 7.000. Per frenar aquest descens, treballen ara per atansar aquesta activitat al públic femení, promocionant modalitats com el field target, que consisteix en una simulació de caça amb blancs metàl·lics, o el compak sporting, una variant del tir al plat amb màquines automàtiques. També organitza més caceres per a dones a començament, a meitat i a final de temporada, mentre que abans només es feien una vegada a l’any. Cal assenyalar que les comarques de Ponent són el primer lloc de Catalunya on comença la mitja veda. Aquest any s’han pogut començar a caçar ocells migradors a partir del 21 d’agost i es podrà fer fins al 10 de setembre. A la resta de Catalunya no començarà fins demà, 25 d’agost. Villarubla afegeix que l’1 de setembre comença la veda general de caça i s’haurà de posar el focus en les zones on hi ha problemes de fauna salvatge. Principalment, senglars i conills en cultius com el panís (vegeu el desglossament).Una de les espècies que els agrada més capturar als caçadors és la guatlla, que arriba a la primavera des d’Àfrica i torna a emigrar a finals d’agost. Aquest tipus de caça es fa amb gossos ensinistrats, que corren pels camps d’alfals buscant exemplars entre els matolls. Quan algun gos localitza un mixó, el reté fins que el caçador se n’adona, que és quan l’allibera perquè el seu propietari li pugui disparar al vol. La normativa estipula que cada caçador tan sols pot caçar una vintena de guatlles al dia i tots els exemplars acostumen a ser cuinats, ja que tenen una carn que és molt apreciada. La federació confia que la mitja veda sigui bona i “transcorri amb normalitat, sense accidents i que la gent pugui caçar amb seguretat i gaudir al màxim”.

La Generalitat permet caçar conills tot l’any a Lleida

Històricament, la mitja veda és el tret de sortida a la temporada de caça, però en els últims anys s’ha caçat pràcticament tot l’any pels elevats danys que ocasiona la fauna salvatge, principalment en l’agricultura i la ramaderia. A les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià, l’Urgell, la Segarra i alguns municipis de la Noguera o l’Alt Urgell, el període hàbil de caça del conill de bosc és tot l’any i es prohibeix la caça de la guineu. En concret, la mesura inclou 289 àrees de caça amb un total de 5.194 quilòmetres quadrats i estarà vigent fins al 30 d’abril del 2025.Val a recordar que entre el 30 de març i el 30 de setembre de l’any passat es van capturar un total de 437.585 conills, en un àmbit territorial que incloïa 91 àrees de caça que abastaven 1.889 quilòmetres quadrats, per la qual cosa l’ampliació del territori cobert per la declaració d’emergència cinegètica va ser considerable. L’esmentada resolució empara també mesures extraordinàries com caceres nocturnes a càrrec dels Agents Rurals, entre d’altres. Així les coses, la Federació de Caça a Lleida ha repartit en els últims mesos cartutxos subvencionats per la Generalitat de Catalunya entre societats de caçadors que gestionen vedats a l’Urgell i al Pla d’Urgell, a fi de combatre la plaga de conills. El mes de juny passat va repartir 200.000 cartutxos a Sidamon, mentre que fa un mes en va repartir 166.000 més a Tàrrega.

Aran limita a 170 les captures de cérvol mascle i a 45 els isards

El pla de gestió cinegètica a la zona de caça controlada a la Val d’Aran per a la temporada vinent limita la captura d’isards a 45 exemplars entre l’1 d’octubre i l’1 de desembre. Pel que fa als cérvols, només es podran abatre 170 exemplars mascles, mentre que no hi ha límit per a les femelles. El mateix text apunta que el nombre de captures per als senglars és sense límit per a aquesta temporada, que va des del proper 15 de setembre fins a l’1 de març del 2025. En aquest sentit, la temporada de caça de senglars a Aran s’ha ampliat enguany a causa de l’augment de denúncies per danys i també per motius sanitaris, a fi de reduir la densitat de l’espècie. Finalment, la temporada per a les daines començarà l’1 de setembre fins a l’1 de març de l’any que ve, sense límit de captures, que es podran fer cada dia de la setmana mitjançant la modalitat de batuda o d’acostament.