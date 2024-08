Confiscades 898 plantes de 'maria' a Artesa de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dijous passat un home de 36 anys per conrear 898 plantes de marihuana a Artesa de Lleida. La plantació es trobava en un magatzem rural que estava connectat il·legalment a la xarxa de distribució elèctrica. Agents de la Policia catalana van acompanyar els operaris d’Endesa que havien de portar a terme la desconnexió fraudulenta i, una vegada al lloc, van detectar que de l’interior de la nau sortia una forta olor de marihuana. A la zona van localitzar un home que cuidava la plantació i van procedir a detenir-lo. Davant la sospita que aquesta persona també vivia a la nau, els Mossos van sol·licitar una autorització judicial per escorcollar l’edificació i van custodiar la zona. Efectius de les unitats de seguretat ciutadana i investigació i els ARRO van entrar al magatzem divendres al matí. A l’interior, van localitzar un total de 898 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, així com tota mena d’eines per al manteniment de la plantació. També van comprovar que la instal·lació elèctrica de l’edifici estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa.

El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Segons va informar la Policia catalana, la investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten més detencions.

La instal·lació de la nau estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica

Des de començament d’any, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Guàrdia Civil han confiscat a les comarques lleidatanes més de 26.300 plantes de marihuana.