Un apunyalat a Almacelles se'n va de l'hospital Arnau sense deixar-se atendre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va ser apunyalat ahir de matinada durant una baralla a Almacelles i, després de ser traslladat a l’hospital, el va deixar negant-se a rebre assistència sanitària. Segons van informar fonts policials, l’agressió va tenir lloc durant una baralla entre dos coneguts, quan un d’ells en va ferir un altre a la cama amb una arma blanca. Una ambulància del SEM va evacuar el ferit a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però, segons les mateixes fonts, una vegada a l’hospital va demanar l’alta i es va negar a rebre atenció sanitària. Així mateix, les mateixes fonts van assenyalar que tampoc va presentar denúncia contra el seu presumpte agressor. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per intentar aclarir el que havia succeït a l’espera que la víctima presenti una denúncia. Fins al lloc dels fets també es van traslladar patrulles de la Policia Local d’Almacelles, que coneixen les dos parts implicades en la baralla.

Els últims incidents amb l’ús d’armes blanques han portat consistoris a prendre mesures per augmentar la seguretat de la ciutadania. És el cas d’Alcarràs, que incorporarà detectors de metalls als accessos a la zona de penyes per evitar que entri ningú amb armes blanques ni objectes punxants durant la festa major, que començarà demà. Així mateix, també s’avança l’hora de tancament dels actes a les sis del matí per evitar aldarulls. En els últims mesos s’han registrat diversos incidents (vegeu el desglossament) i els cossos de seguretat ja van mostrar la seua preocupació en l’última reunió de la Junta Local a Lleida.

Una trentena d’incidents amb armes blanques

Des de començament d’any, a les comarques lleidatanes han registrat una trentena d’incidents en els quals s’ha fet ús d’algun tipus d’arma blanca, ja siguin navalles, ganivets, cúters o vidres de botelles trencades. Hi ha tant agressions com amenaces o robatoris i la majoria s’han registrat a la capital del Segrià. De fet, a Lleida ciutat la setmana passada hi va haver tres agressions en les quals les víctimes van ser ferides amb una arma blanca. L’última va ser dijous passat de matinada, quan un home va resultar ferit en un braç amb una botella trencada durant una baralla al carrer Boters, al Centre Històric. Hores després, la Paeria anunciava que es personaria com a acusació per l’apunyalament el diumenge 18 d’agost d’un altre home al carrer Alcalde Porqueres.

Aquest any s’han registrat altres incidents amb armes blanques com el del maig passat a Balaguer, quan un home va assestar a un altre una destralada al cap. La mateixa setmana, un home va ser arrestat a Tàrrega després d’assestar diverses ganivetades a la seua exparella. A l’agost, un jove va ser arrestat després de perseguir un veí de la Seu d’Urgell amb una destral, sense arribar a ferir-lo. També s’han utilitzat per a robatoris com l’assalt a una anciana a la Bordeta o amenaces com en un partit de futbol cadet a Tornabous.