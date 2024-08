Dos ferits en una sortida de via a Tarroja de Segarra

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos persones han resultat ferides a primera hora de la tarda d'aquest dimecres en un accident de trànsit a l'L-311 entre Tarroja de Segarra i Cervera. El totterreny en què viatjaven ha patit una sortida de via per causes que s'investiguen a l'altura del punt quilomètric 5, segons el Servei Català de Trànsit. Els Bombers han hagut d'excarcerar un dels dos ocupants, que ha resultat ferit 'menys greu', segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que l'altre afectat ha resultat ferit lleu. Les dos persones han estat traslladades a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

L'accident ha obligat a tallar la carretera. Al lloc han treballat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dos ambulàncies i un helicòpter del SEM.