Ipcena presenta al·legacions a l'estudi per augmentar la capacitat de l'N-240 entre les Borges i Lleida

L'entitat Ipcena-EdC ha presentat al·legacions al Ministeri de Transports per considerar que l'estudi per dotar de major augment de capacitat l'N-240 entre les Borges Blanques i Lleida és "inviable" ambientalment i socialment. Consideren que després de la supressió del peatge de l'AP-2 hi va haver un "fort transvasament" entre els dos corredors i això va provocar una reducció d'un 84% del trànsit a l'N-240 (de 6.000 a 1.000 vehicles aproximadament). Per això, veuen injustificat adequar una part del traçat amb característiques constructives similars al d'una autovia de dos carrils per banda com es vol fer des de Margalef fins a Lleida.

Segons Ipcena, en els darrers temps el concepte de construcció de noves vies de gran capacitat s'ha replantejat en molts projectes per ser del tot "ineficients" pel seu greu impacte ambiental i pel gran cost econòmic així com per comportar una greu aportació d'emissions de gasos amb efecte hivernacle i contribuir al canvi climàtic afavorint el transport privat en detriment del transport públic col·lectiu.

El projecte entre el tram de la rotonda de Margalef a Lleida afecta al llarg de 4 quilòmetres la finca de Torre Ribera – espai natura de la Xarxa Natura 2000, ZEPA, Pein i ZEC. Aquest sector inclou, segons els ecologistes, la particular finca de Torre Ribera que forma part de l'espai natural d'Alfés i Mas de Melons. En aquest sentit, remarquen que hi ha l'únic nucli reproductor de tota la península de la Trenca (Lanius minor) espècie d'ocell declarat en perill d'extinció.

Per aquest motiu, Ipcena ha demanat que s'esculli l'opció per a tot el traçat d'un sol carril per sentit amb un tercer d'avançament i ampliació de vorals per dotar de major seguretat afí de facilitar operacions d'avaries i circulació de persones i bicicletes.