Inefc Pirineus arriba a 177 alumnes i completa els quatre cursos

Inefc Pirineus de la Seu d’Urgell iniciarà el pròxim curs el 9 de setembre amb un total de 177 estudiants. Aquest any serà el primer que el centre tindrà complet els quatre cursos del seu grau universitari de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Entre els quatre cursos i els trasllats d’expedients d’alumnes que s’incorporen procedents d’altres universitats, el conjunt d’alumnes ascendirà a 177.

D’aquesta manera, el nou alumnat de primer estarà format per un grup de 44 persones, que han accedit al grau amb una nota de tall de 9,19. La preinscripció per accedir a aquest centre de l’Alt Urgell va ascendir aquest estiu a 500 persones, que optaven a les 40 places que s’oferien per al curs 2024-2025, i per això l’alta demanda ha fet que la nota sigui alta, sobretot tenint en compte que és el quart any que s’ofereix aquest grau esportiu.Inefc Pirineus estrenarà oficialment el curs amb una jornada que inclourà un raid d’aventura, que sortirà del Parc del Segre i permetrà practicar els esports que conformaran l’estada universitària: piragüisme, escalada, orientació o la bicicleta de muntanya, entre d’altres. D’aquesta forma, el de la Seu és el tercer centre públic d’Inefc Catalunya, que s’afegeix als de Lleida i Barcelona. A nivell administratiu, va nàixer com a centre adscrit a la UdL i respon a la demanda de formar professionals especialitzats en l’àmbit de l’activitat física i l’esport al medi natural. El programa inclou certa especialització en activitats en turisme esportiu, esports de muntanya i riu. Tot plegat en un entorn privilegiat on és habitual el trekking, l’escalada, el parapent, l’esquí nòrdic i l’alpí o la bicicleta de muntanya, entre d’altres. Així mateix, també instal·lacions com les del Parc del Segre o el rocòdrom faciliten la formació en aquests esports. Les classes es desenvolupen de forma provisional en aules que també utilitza la UNED al centre cultural Les Monges. D’altra banda, queda pendent la construcció d’un nou edifici a l’Horta del Valira.

L’ajuntament de la Seu va aprovar al gener destinar deu milions d’euros a la construcció del nou centre que allotjarà els estudis universitaris d’Inefc Pirineus a l’Alt Urgell, que ja és un referent en els esports al medi natural.