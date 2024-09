La millora de la N-240, repte a l'alliberar l'AP-2 fa tres anys

Els peatges de l’AP-2 a Lleida es van aixecar fa avui tres anys (l’1 de setembre de 2021) i des d’aleshores el trànsit a l’autopista no ha parat de créixer.

L’any passat, l’autopista va rebre més de 18.800 vehicles al dia al seu pas per les comarques lleidatanes, mentre que en el mateix període del 2019 van ser 9.600 vehicles, segons les dades del ministeri de Transport. Així mateix, es manté el desviament obligatori dels camions de l’N-240 a l’autopista (tret del trànsit interior). Quant als accessos que han de millorar la connectivitat de l’AP-2, s’han encarregat els projectes. Un es farà a Castelldans i enllaçarà amb la carretera de Puigverd de Lleida (L-702) i el segon entre Tarrés i Vimbodí. A aquests, la Diputació en reivindica un altre a Artesa de Lleida. La liberalització de l’AP-2 també ha suposat una reducció dels vehicles que circulen per l’N-240 i una disminució de la sinistralitat en aquesta via. No obstant, el ministeri de Transports ha publicat l’estudi informatiu per remodelar el tram entre Lleida i les Borges Blanques, que preveu desdoblar la carretera entre Lleida i Margalef i dotar-la d’un tercer carril per avançar des d’allà fins a l’enllaç amb l’AP-2 a les Borges. La proposta també inclou una de les rotondes llargament reivindicada a Juneda i que suposarà un nou accés al poble des de la carretera de Castelldans.