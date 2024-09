El Canal d'Urgell tanca el 29 la campanya sense restriccions

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Canal d’Urgell tancarà el 29 d’aquest mes la campanya de regadiu sense restriccions, segons va anunciar el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros. Les reserves als pantans d’Oliana i Rialb han permès oferir cinc torns de reg des de mitjans de març a l’espera d’un sisè, pendent de les precipitacions previstes a la capçalera del Segre aquesta setmana. Després del temporal al Pirineu de diumenge, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) alerta d’intenses pluges que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora entre avui i demà a Lleida. Ahir ja va ploure en poblacions de les Garrigues i del Solsonès. Molt diferent va ser la campanya de l’any passat, quan la sequera va obligar a tancar el canal Principal el 25 d’abril i a distribuir l’aigua a l’estiu per salvar només els camps de fruiters, la qual cosa va motivar pèrdues i queixes dels productors de cereal (vegeu el desglossament). Ros va indicar que l’agost ha estat molt sec amb temperatures que han superat els 40 graus. No obstant, va apuntar que hi ha partícips que no han esgotat torns de reg o hidros, la nova mesura establerta enguany per regular la concessió de cabal. La junta de govern es reunirà en els propers dies per estudiar si aporta un sisè reg. Segons Ros, cal que Oliana i Rialb sumin 30 hm³ més per deixar els embassaments amb nivells òptims de cara al 2025. Oliana té 53,3 hm³ i és al 63,2%, gairebé 20 hm³ més que l’any passat en aquestes dates. Rialb n’emmagatzema 186,5, que són 120,4 més que l’any passat a primers de setembre.

Pròxima reunió amb el Govern per abordar la modernització

El president del Canal d’Urgell va assegurar que ja té compromesa una trobada amb el conseller d’Agricultura Òscar Ordeig, per posar a sobre de la taula les actuacions de cara a escometre la modernització del sistema de reg, que encara fa a manta. La Generalitat espera un compromís dels regants per finançar la seua part de la reconversió que, en una primera fase, contempla 11.000 hectàrees que comportarà una inversió de 135 milions d’euros. L’Estat ja ha començat una primera fase per emprendre quatre basses de reg. En un altre ordre de coses, el Manifest del Gran Urgell assegura que tots els agricultors que han presentat reclamacions patrimonials per les pèrdues causades per la sequera de l’any passat han rebut cartes de la Casa Canal perquè enviïn les seues declaracions agràries (DUN) de l’any 2023, ja que addueix que no les ha rebut. La Casa Canal desmenteix aquesta acusació.