Les precipitacions afavoreixen l’augment de reserves als pantans de Lleida

Les pluges registrades des de dilluns passat a la demarcació de Lleida van deixar a les capçaleres del Segre, en zones de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, més de 20 litres per metre quadrat que continuaran augmentant les reserves d’Oliana i Rialb, i garanteixen un bon final de la campanya de regs.

Els pantans de la conca del Segre, Oliana i Rialb, acumulaven ahir més de 240 hectòmetres cúbics, fins a 53,3 hm3 a Oliana i 186 a Rialb, mentre que els de la conca de la Noguera Ribagorçana sumaven més de 355 hectòmetres, 240 al pantà de Canelles i 115,9 hectòmetres cúbics al pantà de Santa Anna.

Aigua molt benvinguda en ametllers, oliveres i vinyes



Les precipitacions d’aquesta setmana suposaran un gran impuls per als arbres dels cultius de secà que no disposen de reg com l’ametller, les oliveres o les vinyes. Una pluja que beneficiarà, no només la producció de cara a la pròxima campanya, sinó que serà vital per a la supervivència dels arbres, després que agricultors de les zones amb més dèficits de precipitacions advertien en les últimes setmanes del risc que morissin aquells que no podien resistir més sequera.

Les pluges poden contribuir també al fet que els ceps es recuperin una mica, malgrat trobar-se en plena verema, i en el cas de les oliveres sí que podria alleujar la producció, tot i que caldrà esperar a veure com evolucionen de les olives.