La pluja fa caure un mur, inunda finques i camins i posa en alerta el Sió i el Set

Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja registrada ahir durant tot el dia va fer caure un mur al costat del col·legi de la Granadella, va inundar finques agrícoles i camins a les Garrigues i el Segrià, tal com ja va passar dimarts, i a la tarda va posar en alerta als municipis de la vall de Sió i del riu Set per un increment de cabal. A primera hora del matí a la Granadella van caure 40 litres en deu minuts, la qual cosa va provocar la caiguda d’un mur al lateral del col·legi, sense causar ferits.

Durant el dia es van acumular més de 61 litres. L’alcaldessa, Helena Llauradó, va assenyalar que el curs escolar “es podrà iniciar sense problema dilluns vinent, ja que l’estructura de l’edifici no ha quedat afectada”.

El consistori de la Granadella va precintar el recinte del col·legi fins a poder netejar la zonaAmado Forrolla

Com ja va passar dimarts, les precipitacions van tornar a inundar diversos camps de la Granadella i la carretera que uneix aquesta localitat amb Bovera (la C-233).

La de Castelldans amb el Cogul també va quedar negada fins al migdia, i a les Borges Blanques es van desprendre pedres i roques a la carretera LV-7031. Al Segrià, l’excés d’aigua va provocar inundacions en camins de Torre-serona, Corbins i Torrefarrera. Les precipitacions es van estendre per totes les comarques de Ponent i el Pirineu, i a partir de mitja tarda la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va alertar de possibles avingudes al riu Set a causa de les pluges.

L’augment sobtat del cabal podria afectar municipis com Cervià de les Garrigues, on ahir van caure més de 34 litres i en els tres primers dies de setembre se’n van acumular fins a 68. L’alcaldessa d’aquest municipi, Mercè Rubió, va explicar ahir que s’havia avisat tots els veïns del perill d’avinguda.

Al Vilosell es van registrar 55 litres durant el dia, dels quals 30 van caure en tan sols 45 minuts. També es va alertar de possibles inundacions al municipi de l’Albi. Així mateix, Protecció Civil va instar les Oluges i Tarroja, tots dos a la comarca de la Segarra, que limitin les activitats al curs del riu Sió i als punts baixos, i que activin el Pla d’Emergències Municipal (PAM) en fase d’alerta per una possible crescuda del riu. A Cervera van caure 60 litres durant el dia. També es va instar els municipis de la vall del Sió a evitar activitats a prop del riu per l’increment de cabal.

Més de 20 litres a Lleida ciutat ■ La precipitació va ser contínua ahir a Lleida ciutat, que va arribar a acumular més de 20 litres per metre quadrat durant la jornada. Va estar plovent des de primera hora del matí i fins ben entrada la tarda. - MAGDALENA ALTISENT

Les precipitacions afavoreixen l’augment de reserves als pantans

Les pluges registrades des de dilluns passat a la demarcació de Lleida van deixar a les capçaleres del Segre, en zones de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, més de 20 litres per metre quadrat que continuaran augmentant les reserves d’Oliana i Rialb, i garanteixen un bon final de la campanya de regs.

Els pantans de la conca del Segre, Oliana i Rialb, acumulaven ahir més de 240 hectòmetres cúbics, fins a 53,3 hm3 a Oliana i 186 a Rialb, mentre que els de la conca de la Noguera Ribagorçana sumaven més de 355 hectòmetres, 240 al pantà de Canelles i 115,9 hectòmetres cúbics al pantà de Santa Anna.

Aigua molt benvinguda en ametllers, oliveres i vinyes

Les precipitacions d’aquesta setmana suposaran un gran impuls per als arbres dels cultius de secà que no disposen de reg com l’ametller, les oliveres o les vinyes. Una pluja que beneficiarà, no només la producció de cara a la pròxima campanya, sinó que serà vital per a la supervivència dels arbres, després que agricultors de les zones amb més dèficits de precipitacions advertien en les últimes setmanes del risc que morissin aquells que no podien resistir més sequera.

Les pluges poden contribuir també al fet que els ceps es recuperin una mica, malgrat trobar-se en plena verema, i en el cas de les oliveres sí que podria alleujar la producció, tot i que caldrà esperar a veure com evolucionen de les olives.