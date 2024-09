Màfies de la marihuana esclavitzen mà d'obra estrangera en plantacions de Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia General de l’Estat constata en la seua memòria, publicada ahir, que a Lleida es registra un “incansable” increment de les plantacions de marihuana i la instal·lació de bandes estrangeres, especialment albaneses, sèrbies i marroquines que, com demostren algunes actuacions, utilitzen mà d’obra estrangera en règim d’explotació proper a l’esclavitud. Així mateix, assenyala que a Catalunya, la producció i tràfic de marihuana i haixix lideren el balanç anual de delictes contra la salut pública constatant un increment que s’estén igualment a totes les províncies catalanes.

A més, es torna a advertir sobre l’“alarmant” percentatge de THC que contenen les substàncies confiscades, de manera que, segons apunta en la memòria, ja són normals les concentracions del 20% de THC (tetrahidrocannabinol), que arriben fins al 50% en la marihuana i fins al 92% a l’haixix. Això vol dir que la droga té cada vegada més puresa. Així mateix, la Fiscalia assenyala l’increment tant de grans plantacions com de cultius indoor de marihuana que s’acompanya d’un creixement “de la violència de les organitzacions que es dediquen a aquesta activitat”.Segons el balanç del Ministeri Públic, Espanya ha triplicat la quantitat de cocaïna confiscada i se situa com el tercer país europeu en entrada d’aquesta droga després de Bèlgica i els Països Baixos, mentre que és al capdavant d’Europa en la introducció d’haixix des del Marroc i com a productor de cànnabis. Val a destacar que a les comarques lleidatanes, els cossos policials han confiscat més de 27.000 plantes de marihuana enguany, com va publicar SEGRE.D’altra banda, la Fiscalia General de l’Estat també alerta de la “crisi humanitària” davant l’arribada d’immigrants; l’augment dels delictes d’odi, que s’han triplicat, i demana parar més atenció a la violència en el futbol per “impedir la seua reiteració”. També assenyala que no hi ha prou mitjans per valorar el risc de les víctimes de violència masclista i alerta sobre el drama de la sinistralitat laboral, el repunt dels morts a la carretera i l’increment dels feminicidis.

Demana castigar els vídeos fets amb IA per suplantar la identitat

La Fiscalia General de l’Estat insta a respondre de manera “contundent” a la ciberdelinqüència pel constant augment de les estafes online o els atacs cibernètics, en tant que demana castigar noves tipologies delictives com el deepfake: la manipulació d’imatges i vídeos amb intel·ligència artificial per suplantar la identitat d’altres persones. “Abordem la investigació de delictes al segle XXI, en portes d’una nova revolució amb la IA, amb mitjans del segle passat i amb unes conseqüències pertorbadores”, adverteix la Fiscalia, que proposa reforçar la legislació i tipificar els nous ciberdelictes.

Proposa retardar l’edat d’accés a les xarxes sense supervisió

El Ministeri Públic proposa retardar l’edat d’accés dels menors a les xarxes socials sense supervisió davant dels “moltíssims” delictes per als quals les fan servir i també són víctimes, des d’aquells contra la intimitat o la llibertat sexual fins a coaccions, amenaces i estafes informàtiques. Així mateix, també proposa la limitació del lliure accés a continguts “inadequats o addictius”. En aquest sentit, assegura que l’edat d’accés s’ha rebaixat “de forma alarmant”, la qual cosa fa que siguin encara més vulnerables a l’entorn digital. Segons la memòria de la Fiscalia, s’han incrementat els delictes comesos a través de xarxes o aplicacions com Telegram o WhatsApp i destaquen els perpetrats en l’àmbit escolar, especialment el ciberbullying, les amenaces o les coaccions, i també de violència de gènere i la propaganda gihadista per captar menors a través d’internet. Un augment que és motiu de “preocupació” a totes les seccions de menors de les diferents fiscalies, que destaquen la “imperiosa necessitat de reforçar la prevenció i l’educació sexual i digital”.