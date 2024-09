El Govern llança una campanya per promoure la convivència amb el llop

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha posat en marxa una campanya de conscienciació per sensibilitzar sobre la presència d’exemplars de llop al Pirineu, on en els últims anys s’han detectat diversos exemplars procedents d’Itàlia.

A diversos parcs naturals i nacionals, com Aigüestortes, s’ha començat a posar a disposició dels visitants un fullet titulat El retorn del llop a Catalunya. La coexistència amb un gran depredador, una acció que s’emmarca en les polítiques europees de protecció dels grans carnívors.Fins ara la presència d’exemplars de llop s’ha constatat, tot i que sempre de manera esporàdica i mai com a assentament estable, en cinc de les sis comarques del Pirineu de Lleida: la Val d’Aran, l’Alt Urgell, el Solsonès, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, mentre que el departament d’Agricultura investiga si també ha arribat al Pallars Jussà.Els tècnics del departament d’Agricultura investiguen si un dels tres cànids que en els mesos de juny i juliol van atacar diverses vegades alguns ramats d’ovelles en la Reserva Nacional de Caça de Boumort era o no un llop. Sí que està confirmat que els altres dos eren gossos.Seria, en cas de confirmar-se, el primer atac d’un exemplar de llop al bestiar a Lleida des que es va començar a detectar la presència d’animals d’aquesta espècie al Pirineu, cosa que va començar l’any 2000. Aleshores feia quatre anys que havia començat la reintroduccion de l’os a la serralada amb l’alliberament d’exemplars portats d’Eslovènia.La presència dels grans carnívors, que reequilibra la cadena tròfica del Pirineu en detriment d’ungulats com els cèrvids i els senglars, les superpoblacions dels quals fa dècades que causen danys en l’agricultura, genera alhora el rebuig dels ramaders pels danys que provoquen els seus atacs als ramats (tant del llop com de l’os) i a les bresques d’abelles (els plantígrads), que es concentren en els primers mesos de primavera i els últims de la tardor, quan fan provisió de proteïna abans i després de la hibernació.

La Generalitat comptabilitza sis atacs d’ossos a bestiar i ruscos enguany a Lleida, tots al Sobirà

La Generalitat comptabilitza enguany sis reclamacions d’indmenizaciones de ramaders per atac atribuïts a l’os: cinc d’apicultors per danys a 16 ruscos i un altre per un episodi amb dos vedells morts i un de ferit, tots al Sobirà.

Un os i un gos es barallen a Andorra

Un os adult i un gos es van veure implicats dijous en una baralla després d’albirar-se al pic de Safons, al límit entre el Coprincipat i el Pallars Sobirà. El gos, que passejava per la zona amb el seu propietari, va patir ferides de caràcter lleu com a conseqüència de la urpada que li va clavar el plantígrad per desfer-se’n. Pel que sembla, el gos va sortir corrents cap a l’os després d’albirar-lo. El plantígrad va sortir fugint cap al Pallars.