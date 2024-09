Sense rastre del veí de Lleida de 77 anys desaparegut fa dos mesos

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts passat es van complir dos mesos de la desaparició de Pedro Carlavilla Herrera, un veí de Lleida 77 anys. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil continuen col·laborant en la recerca. Cal recordar que la Guàrdia Civil va localitzar tres setmanes després el cotxe de l’home a Sopeira, a la Franja ribagorçana, com va avançar aquest diari. Es tracta d’un Nissan Qashqai de color negre. El vehicle era buit.

L’última vegada que els seus familiars van tenir contacte amb Pedro Carlavilla va ser el passat 3 de juliol. El cas va transcendir quan els Mossos d’Esquadra van fer una crida a través del seu compte a les xarxes socials per trobar el desaparegut. Així mateix, l’associació SOSdesaparecidos també va demanar col·laboració ciutadana per trobar-lo. El veí de Lleida va desaparèixer dies abans que ho denunciés la família. Vivia sol a la capital del Segrià i va ser la dona que netejava el seu habitatge la que va descobrir que no era al domicili, segons van informar fonts solvents. La dona es va posar en contacte amb una filla de l’home, que resideix a Barcelona. La filla va aconseguir parlar amb el seu pare el dia 3 i li va semblar que el seu progenitor era a Tarragona. Tanmateix, els investigadors van detectar el senyal del mòbil del veí de Lleida en repetidors de telefonia de Sopeira, i allà se li va perdre la pista. Dies després van trobar el seu vehicle al municipi. Des dels Mossos d’Esquadra demanen a la ciutadania que si algú el reconeix o té alguna pista del seu parador ho comuniqui al telèfon d’emergències 112.