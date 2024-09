Aigua a ple rendiment

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat de regants de Peramola i Bassella, que gestiona el reg d’aquests dos municipis situats al sud de la comarca de l’Alt Urgell, ha transformat en regadiu més de 300 hectàrees de les gairebé 600 en les quals la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va portar a terme obres de compensació pels efectes que va tenir la construcció del pantà de Rialb a la zona.

Els propietaris van fer front a una inversió de 6.000 euros per cada hectàrea de terreny per habilitar la instal·lació interior de les seues finques, que inclou el sistema de reg per aspersió. La inversió es xifrava inicialment en 4.500 euros, però la crisi de subministraments la va encarir fins a arribar als 6.000 euros actuals.L’organisme de conca va assumir, amb una inversió de més de 4 milions d’euros, les obres de la canalització principal des del pantà d’Oliana i l’estació de bombatge per transformar 575 hectàrees de secà en regadiu distribuïdes entre Peramola i Bassella.Els treballs van acabar la primavera del 2021 després de gairebé 20 anys d’espera, amb protestes i mobilitzacions dels agricultors propietaris de les terres, que en diverses ocasions van organitzar tractorades per la carretera C-14, amb talls de via inclosos.Aleshores van començar a regar les primeres 200 hectàrees de finques d’un reg de compensació que arribava amb una generació de retard, tenint en compte que va ser l’any 2000 quan l’embassament de Rialb va negar una gran part dels millors terrenys agrícoles de la zona.La xarxa secundària del regadiu la va executar la Generalitat el 2015 amb un projecte d’obres que va ascendir a 3,7 milions d’euros. De forma paral·lela, Govern i regants van assumir les obres per instal·lar un sistema de telecontrol del reg per gestionar d’una forma més eficient l’aigua. La millora va suposar una inversió de 180.000 euros, dels quals els regants van aportar el 25%.La comunitat, que veu el reg com una “revolució paisatgística i també econòmica”, disposa d’una concessió d’aigua de la CHE de 6.600 m3 per hectàrea i any, una quantitat suficient per regar totes les terres.Cada any hi ha propietaris nous que volen regar més superfície. Altres, que en el seu dia no veien viable ni atractiu el reg, van canviar d’opinió.

«Ha arribat tard però hem aprofitat el reg»

Joan Puig, president de la comunitat de regants de Peramola i Bassella, explicava aquesta setmana que cada any sumen noves hectàrees de superfície regable d’agricultors que opten per ampliar les seues terres de cultiu. “Ara sí que podem dir que les nostres terres són rendibles i que el reg està al màxim rendiment”, assegura. Els agricultors conreen majoritàriament cereal d’hivern (sègol, ordi i civada) a la primera collita (del novembre al maig) i alfals, panís i melca a la collita d’estiu (del juny a l’octubre). Puntualment també algun arbre fruiter i oliveres. “No donem descans a les terres, el just per preparar-la durant quinze dies per tornar a plantar”, assenyala. Per una altra banda, apunta que algunes empreses van presentar projectes per conrear pistatxo però els agricultors van descartar aquesta opció. “Ens demanaven moltes hectàrees i la concessió era a 50 anys, massa temps per hipotecar les nostres terres”, va explicar Puig. Els propietaris van considerar que el rendiment que treuen als cultius és molt satisfactori i “no tenim la necessitat d’entregar les nostres terres”. Malgrat l’optimisme, Puig va recordar que la compensació “arriba una mica tard”, perquè els propietaris de les terres ja s’han fet grans i actualment hi ha poc relleu generacional en l’agricultura. El president va agrair l’esforç del Govern i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.