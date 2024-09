Aterra la nau de Boeing sense els astronautes per fallades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La càpsula Starliner de Boeing va aterrar ahir sense tripulants amb ajuda de paracaigudes a White Sand, a Nou Mèxic (EUA), al cap d’un viatge de sis hores després de desacoblar-se divendres sense problemes de l’Estació Espacial Internacional (EEI), a la qual va arribar el juny passat. La nau va arribar a la Terra després de tres mesos en què per problemes tècnics va haver de tornar sense els dos tripulants, els astronautes Barry Butch Wilmore i Sunnita Suni Williams, que retornaran al febrer en una nau de SpaceX, la companyia d’Elon Musk.

La que va ser la primera missió tripulada de Boeing, empresa que amb aquest viatge busca la certificació oficial de la Starliner, va acabar ahir amb la caiguda de la càpsula desocupada al desert. Els dos astronautes es van enlairar des de Florida a bord de la Starliner el passat 5 de juny i després es van acoblar amb èxit al laboratori orbital, on s’estan. La missió contemplava una tornada per a aquell mes, però diverses fallades en uns propulsors van ajornar el retorna. Aquest primer vol amb tripulació havia de ser la prova final abans de començar operacions regulars per a la NASA.