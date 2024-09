Mil anys de Montserrat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’abadia de Montserrat va inaugurar ahir a la nit la celebració dels seus mil anys d’història ininterrompuda amb un acte civil multitudinari que va congregar 600 persones a la basílica de Santa Maria. És la primera del miler d’activitats religioses, culturals i socials programades fins al 8 de desembre del 2025. Els punts àlgids de l’acte, que va encapçalar el president de la Generalitat, Salvador Illa, van ser l’estrena d’un videomàping a la basílica i un espectacle de drons a l’exterior acompanyat del cant del Virolai.

Durant els parlaments, Salvador Illa va destacar que Montserrat “és un dels grans referents simbòlics del nostre país” i que “el món necessita més que mai els valors que representa”, com el diàleg i l’enteniment. “Estimats germans i germanes. Amb aquest esperit, amb confiança en Déu i sota la protecció de Nostra Senyora de Montserrat, dono per iniciats els actes de celebració del Mil·lenari”. D’aquesta forma va inaugurar oficialment l’abat de Montserrat, Manel Gasch, la celebració del Mil·lenari que en els propers quinze mesos oferirà un miler d’activitats per donar a conèixer la vida monàstica de Montserrat al segle XXI i per promoure el diàleg interreligiós, així com postular Montserrat com un lloc de diàleg entre creients i no creients, segons va remarcar Gasch.