Accidentat a l'intentar esquivar un senglar amb el seu cotxe a Linyola

Un conductor va tenir ahir un accident a l’intentar esquivar un senglar que va irrompre a Linyola. El sinistre va tenir lloc al matí a la via que connecta Linyola amb Bellcaire, a l’altura de la rotonda ubicada davant la Cooperativa del Camp. L’animal va sortir corrents i es va col·locar al mig de la calçada, obligant el conductor a fer una maniobra brusca. Per evitar l’impacte, el vehicle va acabar xocant contra una tanca. No hi va haver ferits, informa J. Gómez.