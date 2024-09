Projecten un parc i 23 cases a l'antiga fàbrica de galetes La Palma de Cervera

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Un promotor privat projecta condicionar els terrenys i els jardins de l’antiga fàbrica de galetes La Palma, a Cervera, situada al davant de l’edifici del Sindicat, per donar cabuda a 23 cases unifamiliars i a un parc amb jardins oberts a la població.

El projecte contempla preservar la magnífica casa modernista on es va establir la família Güell, un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local encara que pràcticament desconegut a causa que està ubicat a l’interior d’un pati tancat i envoltat de magatzems.La resta de construccions seran enderrocades. Concretament, els magatzems que les últimes dècades en part han estat utilitzats com a habitatges de lloguer situats a l’Antic Camí de Castellnou, i que el projecte preveu que seran substituïts per les noves edificacions.

Rossend Güell va establir la fàbrica a Manresa però la va traslladar a Cervera el 1919 en un entorn rural

L’interior d’aquest espai tancat al públic compta amb gairebé una hectàrea de superfície amb edificis i jardins dels quals una part es convertirien en un nou parc públic a la zona nord de Cervera.Aquesta zona de la ciutat és on s’ubica la pràctica totalitat de l’expansió urbana desenvolupada des del 1998 quan es va urbanitzar aquest espai de més de 30 hectàrees de superfície. La fàbrica de galetes La Palma la va establir a Cervera la família Güell l’any 1919. Rossend Güell la va construir inicialment a Manresa el 1914, però va traslladar la seu a Cervera al costat de l’estació del ferrocarril després d’apostar per establir-la en un entorn rural. Així, la fàbrica va iniciar l’activitat amb 20 treballadors i va aconseguir arribar al centenar a la dècada dels anys 40 i 50 del segle passat. Tot i això, va tancar el 1967 al no poder superar la modernització del sector.

La Casa Güell, un edifici protegit

La Casa Güell, situada al centre de la finca de l’antiga fàbrica de galetes i construïda amb ceràmica decorada, maó i pedra vista, sobretot destaca per la seua majestuositat. A més, també val a remarcar, per la seua notorietat, la torrassa quadrangular aixecada amb maó i ceràmica blava i roja a la teulada de la casa.