El referèndum d'associació d'Andorra amb la UE podria ser la primavera de 2025

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assenyalat que el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea es podria celebrar la primavera de 2025, sempre que el calendari es desenvolupi segons les previsions de l'executiu. Segons explica el Diari d'Andorra, durant una visita institucional a la residència El Cedre, Espot ha subratllat que la data de la consulta no estarà condicionada per consideracions polítiques, contràriament al que s'ha especulat.

"La convocatòria del referèndum dependrà dels tempos d'aprovació de l'acord per part del Consell de la Unió Europea. Encara no sabem quan obtindrem el seu vistiplau ni si considerarà l'acord mixt o no. Per tant, tampoc no podem precisar quan estarem en condicions de signar el pacte amb la UE. Tots aquests factors influiran en la data de la consulta", ha explicat el cap de Govern. Espot ha reiterat, però, el seu ferm compromís de sotmetre l'acord a votació de la ciutadania.

Qualitat de l'envelliment a Andorra

Pel que fa a la qualitat de l'envelliment al Principat, el cap de Govern ha posat en valor el bon estat dels serveis i les estructures dedicades a l'atenció de la gent gran. "Això no vol dir que haguem assolit la perfecció, evidentment. Sempre hi ha marge per a la millora", ha matisat Espot durant la seva visita a la residència El Cedre.