Un camioner surt il·lès d'un aparatós accident a l'AP-2 a Soses

El conductor d'un camió ha sortit il·lès aquest divendres d'un aparatós accident a l'AP-2 a Soses. El vehicle ha patit una sortida de via per causes que s'investiguen i ha quedat bolcat lateralment sobre la tanca de seguretat. Segons els Bombers, que han treballat al lloc amb tres dotacions, el camió ha patit una petita fuita de gasoil.

L'accident s'ha produït en sentit Saragossa.Servei Català de Trànsit

L'accident s'ha produït cap a dos quarts de tres a l'altura del punt quilomètric 127, en sentit Saragossa, i ha obligat a tallar un carril de l'autopista, segons el Servei Català de Trànsit. Consulta l'estat del trànsit