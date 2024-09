Rull inaugura la llar de jubilats de Térmens a La Humanitària

“Amb la rehabilitació de l’edifici de La Humanitària, Térmens recupera un immoble que forma part de la història del municipi, per posar-lo al servei dels veïns i el seu benestar. És un exemple de constància i bona gestió pública”.

Així va inaugurar ahir el president del Parlament, Josep Rull, les obres de la primera fase de la rehabilitació de l’antiga sala de ball La Humanitària de Térmens (1927), construïda per la societat benèfica i cultural, per acollir la llar de jubilats i una aula d’extensió universitària per a persones grans. Rull va estar acompanyat per representants polítics de la Noguera i de la demarcació de Lleida i l’alcaldessa de Térmens, Concepció Cañadell, i l’acte es va portar a terme en el marc de les festes. El projecte ha suposat una inversió de 534.000 euros, dels quals 341.000 procedeixen d’una subvenció del pla d’obres de la Generalitat (Puosc) i la resta de les arques municipals. Al marge d’aquesta rehabilitació, el consistori també habilita l’antiga rectoria, en un edifici continu, com a centre de serveis per a persones grans dedicat a l’atenció integral.