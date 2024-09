Maquetes de 50 vaixells en una trobada a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Les piscines municipals de Tàrrega van acollir ahir la 19 edició de la Trobada de Modelistes Navals, cita que va reunir mig centenar de rèpliques de vaixells a escala reduïda, tant de vela com de motor, que van exhibir una trentena d’aficionats procedents de diferents punts de Catalunya com Barcelona, Girona, Sabadell, Tarragona i Lleida. Alguns dels vaixells van navegar per la piscina.

Entre les novetats de les peces exposades hi havia una embarcació de rescat construïda pel president del Club Modelisme Tàrrega, Josep Sampé, que va explicar que “fa 51 anys que soc aficionat al modelisme naval i aquest és el primer vaixell que no construeixo de fusta, que és el que més m’agrada; aquest és d’alumini perquè està preparat per fer un servei determinat, molt necessari”.

Sampé va fer una crida a la ciutadania a assistir a futures edicions d’aquest encontre perquè “és molt bonic de veure i també és una afició molt sana i completa”, va assegurar. També va comentar que “tenim al cap poder organitzar cursos perquè els més petits s’aficionin al modelisme naval”.A més, la trobada va rebre la visita de l’alcaldessa, Alba Pijuan, i el regidor d’Esports, Silveri Caro. Així mateix, el Club de Modelisme de Tàrrega, organitzador de la cita, està format actualment per uns 35 socis entre les seues tres modalitats: terrestre, aèria i naval.