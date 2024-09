La Pobla de Segur elimina tota referència a Josep Borrell, fill de la població i alt representant de la Unió Europea

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El passeig Josep Borrell de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, ja és història. A l'entrada hi havia una placa amb el seu nom i ara ja no hi és. L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha explicat que va ser l'any 2017 quan van desaparèixer les lletres del nom, i ara l'únic que s'ha fet és retirar la placa.

L'Ajuntament va organitzar el 12 de març del 2023 una consulta per decidir si es canviava el nom del passeig Josep Borrell. Els votants van poder escollir entre manteni-lo o rebatejar-lo pel d'1 d'octubre. El 78% de les persones que van participar en la consulta ciutadana van votar a favor de canviar el nom del passeig Josep Borrell. El ple de l'ajuntament va aprovar al mes de març el canvi de nom però encara no hi ha cap placa nova.

L'ajuntament ja ha traslladat l'acord del ple i el canvi de nom a tots els organismes oficials com l'Institut Nacional d'Estadística, Correus o la Generalitat de Catalunya.

Al passeig ja no queda cap rastre del nom Josep Borrell, però de moment tampoc cap de l'1 d'octubre. La paret on hi havia la placa, ara està neta i sense cap nom de passeig.

La consulta va sorgir arran d'unes declaracions que Josep Borrell, fill de la Pobla de Segur i actualment alt representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, va fer l'any 2018 en relació amb procés independentista. El poblatà va dir l'any 2018 en relació al procés que calia "desinfectar Catalunya". Declaracions que van motivar que l'Ajuntament aprovés una moció per convocar la consulta.

Des de la Federació del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran, van manifestar que Josep Borrell és una de les persones amb més "responsabilitat" de tot Europa, actualment alt representant de la Unió per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea. També defensen que Borrell "ha estat i és un dels polítics amb més transcendència del país i que més ha fet per la província de Lleida, pels Pallars i per la Pobla de Segur".