Preparen les finques per als parcs solars d'Alcarràs

Els tractors aplanant la zona on aniran les plaques. - JORDI ECHEVARRIA

Diversos tractors avancen en la preparació del terreny per construir les quatre grans plantes solars a Alcarràs que promou Solaria a la zona. Fa setmanes va tancar els terrenys per aixecar les estructures a partir d’aquest mes, segons va explicar la firma. A finals de l’any passat Urbanisme de Lleida va donar llum verda definitiva a la construcció de tres grans plantes solars en aquest municipi del Segrià. Es tracta de Juno 1 i Volans 1 i 2, totes promogudes per Solaria amb una potència de 50 megawatts (MW) cada una. Aquest projecte inclou part de la polèmica línia de molt alta tensió (MAT) entre Alcarràs i Lleida.