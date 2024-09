Aquestes són les condicions de les caceres d''alt estànding' al Pirineu

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El turisme cinegètic per a clients d'alt poder adquisitiu arrela al Pirineu, on empreses i particulars ofereixen, sovint en webs especialitzats, la participació en modalitats de caça per acostament i munteries que arriben a cotitzar per sobre dels 3.000 i els 4.000 euros i el reclam de les quals consisteix en la possibilitat d'abatre trofeus de caça com els isards.

Aquestes activitats, que es comercialitzen per diversos canals entre els quals destaquen webs com Ferox o Hunty, tenen sovint com a escenari el Pirineu de Lleida.

Les condicions de les caceres

Preus per espècies. Les cotitzacions dels trofeus varien en funció de les espècies, amb l’isard com la de més quantia per sobre dels 3.000 euros per exemplar amb alguna excepció a 2.000. El cérvol ronda els 2.500.

Senyals de reserva. Varien en funció de diversos factors, i van des dels 100 per a un cabirol i els 250 per a un cérvol fins al voltant dels 2.000 per als isards.

I si no s’abat la peça? El cost de la jornada també depèn de l’acord, ja que en uns casos es paga el preu íntegre per avançat mentre que en d’altres s’ofereix la possibilitat de pagar només la jornada de muntanya, de 100 a 250 euros.

I si l’animal fuig ferit? Només inclou aquest matís una oferta, que preveu pagar la peça com abatuda si el gos que participa en la batuda arriba a localitzar un rastre de sang de l’animal.