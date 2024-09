La caça d''alt estànding' es consolida al Pirineu amb batudes a més de 3.000 €

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El turisme cinegètic per a clients d'alt poder adquisitiu arrela al Pirineu, on empreses i particulars ofereixen, sovint en webs especialitzats, la participació en modalitats de caça per acostament i munteries que arriben a cotitzar per sobre dels 3.000 i els 4.000 euros i el reclam de les quals consisteix en la possibilitat d'abatre trofeus de caça com els isards.

El negoci de la caça major per a escopeters d’alt poder adquisitiu avança pròsper al Pirineu, on empreses i particulars ofereixen la possibilitat de participar en modalitats de caça per acostament (estàtic) i munteries (batudes) per preus bàsics que aquesta temporada, sense extres ni prolongació de dates, van de 2.000 a 4.300 euros per jornada i trofeu.

Aquestes activitats, que es comercialitzen per diversos canals entre els quals destaquen webs com Ferox o Hunty, tenen sovint com a escenari el Pirineu de Lleida.Un d’aquests organitzadors ofereix per al mes de gener, per 3.250 euros amb un senyal previ de 2.125 i un recàrrec de 150 per cada jornada extra de caça, la possibilitat de sortir “a la recerca d’un isard mascle sense límit de punts en una de les serralades més boniques d’Europa com és el Pirineu català”. La cacera es desenvolupa en un vedat proper a la Seu d’Urgell amb la companyia d’“un expert de la zona que t’ajudarà a trobar l’isard pirinenc més gros possible”. Una altra proposta, aquesta per 4.300 euros amb 500 de senyal i 250 per cada jornada de més, ofereix “una oportunitat única d’abatre un gran trofeu d’isard als apassionats de la caça d’alta muntanya”.També es ven una “cacera a l’abast d’uns quants a causa de la dificultat” en la qual “és molt probable que es pugui abatre una peça única” com una femella d’isard. “Hi ha pocs d’afortunats que puguin viure aquesta inoblidable experiència”, afegeix. Surt per 3.000 euros, amb 400 d’avenç.

Diversos anuncis més ofereixen caçar isards a la Cerdanya i altres zones del Pirineu de Lleida, i també cabirols a la Noguera i cérvols d’alta muntanya. Els primers s’ofereixen a 700 euros el trofeu i els segons, a 2.500.Aquest tipus de caceres representen en algunes zones rurals de Catalunya i de l’Estat el turisme cinegètic com un puixant negoci amb clients d’elevat poder adquisitiu, en un procés paradoxal davant l’evolució de la caça tradicional, que en el cas de Lleida ha perdut el 30% dels usuaris en una dècada: 3.000 dels 7.000 caçadors han penjat l’escopeta en els darrers deu anys a les comarques de Ponent, segons dades de la federació provincial. Els Agents Rurals no veuen, en general, més contraindicacions en aquest tipus de caceres. “No hi ha problema en el fet que es desenvolupin aquestes d’activitats sempre que es compleixi el que marca la normativa”, expliquen fonts del cos encarregat de “supervisar que tot es faci dins de la legalitat” als vedats i a les reserves de caça.La venda, o més aviat subhasta, de permisos per abatre peces de caça major fa dècades que opera com una via d’ingressos per a nombrosos municipis de la muntanya, especialment en comarques com la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Alins preveu ingressar un mínim de 43.900 euros aquest any per 26 peces i sis trofeus i Isil, 27.160 per 16 i 4. Els organitzadors de caceres treballen amb uns amplis marges: els preus superen entre un 20 i un 40 per cent les licitacions de sortida de les subhastes municipals per als trofeus i arriben a doblar els de menor categoria.