Cinquanta establiments d'Aran se sumen a 'Hostelería #porElClima'

El Grèmi d’Ostalaria de la Val d’Aran i el Conselh Generau van presentar ahir el projecte Hostelería #porElClima, al qual s’han sumat un total de cinquanta establiments d’Arres, Arties, Bossòst, Es Bòrdes, Garòs, Les, Salardú i Vielha, per portar a terme accions contra el canvi climàtic i elaborar un pla d’acció per descarbonitzar els seus negocis. Destaca treballar amb proveïdors locals, millorar la gestió dels residus o apostar per la il·luminació led, entre d’altres.