Primera xarrada de la riuada de Santa Tecla a Guimerà

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Casal de Guimerà va acollir ahir la primera de les cinc xarrades programades per la Universitat de Lleida (UdL) fins dimarts vinent per commemorar el 150 aniversari de la rubinada de Santa Tecla del 22 al 23 de setembre del 1874 que va matar 575 persones a Catalunya, unes 400 a Lleida. L’Urgell la comarca més afectada amb 293 víctimes mortals i nombrosos danys. Carles Balasch, professor honorari de la UdL, va destacar la importància d’aquesta rubinada perquè “l’àrea afectada va ser molt extensa, hi va haver riuades en diferents conques i això és una anomalia, atmosfèricament és un fet estrany”. Balasch va explicar que porten 15 anys estudiant la rubinada de Santa Tecla de fa 150 anys i va posar en relleu “les més de 60 marques de l’altura a la qual va arribar l’aigua detectades, dades molt valuoses per a aquest treball”. En el marc de la xarrada també es va presentar el llibre La rovinada de Santa Tecla de 1874: història gràfica de Feliu Izard, que segons va explicar l’autor, “pretén complementar gràficament el llibre L’aiguat de Santa Tecla de Josep Iglesies, alhora que hem afegit els treballs científics elaborats a partir de la riuada”.

Per la seua part, l’alcalde de Guimerà, Salvador Balcells, va posar en relleu el cicle de xarrades perquè “recorden un fet històric que pretén conscienciar sobre els perills del riu tal com diu el refrany: A la vora del riu no hi facis el niu”.Avui dissabte tindrà lloc una conferència a Agramunt, un dels municipis que ha impulsat més accions en els últims anys per prevenir noves inundacions després de la mort de quatre dones en una residència de persones grans el novembre del 2015. Demà serà el torn de Tàrrega, la localitat més afectada, amb una xarrada al Museu i un recorregut guiat pels diferents carrers amb més danys amenitzat per l’Associació Guixanet, que el 2015 va crear el personatge del Cacauero en record de Pau Farré, veí de la ciutat de l’època que venia cacauets i que va salvar la vida d’un total de quaranta-cinc persones nadant.