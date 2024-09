La temporada de bolets i la brama del cérvol disparen el turisme

Els hotels a les comarques del Pirineu registren entre un 80 i un 90% d’ocupació aquest cap de setmana, segons les dades del Patronat de Turisme de la diputació de Lleida. Els clients procedeixen majoritàriament de Barcelona on és festiu des de divendres passat 20 fins al dimarts 24 pel macropont de la Mercè. Pel que fa a la zona de bungalous, a les comarques de muntanya el percentatge és del 60%, la mateixa que la registrada a les cases de turisme rural, segons va explicar el director de l’organisme, Juli Alegre. En funció de com evolucioni el temps, poden fer-ho aquests índexs ja que s’esperen pluges durant els pròxims tres dies. Així, per demà i dimarts l’ocupació al sector hoteler és del 30%, de moment, igual com en cases rurals.

Entre els principals atractius que ofereix Lleida hi ha la brama del cérvol, que va començar el cap de setmana passat i es prolongarà fins a mitjans d’octubre. Es pot veure a la reserva de Boumort i a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, a més del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Per observar la brama ja s’han fet un nombre significatiu de reserves ja que es tracta d’un atractiu que cada any compta amb més públic.

D’altra banda, també es preveu una bona campanya de bolets per les pluges de les últimes setmanes, la qual cosa també omple les comarques del Pirineu de boletaires a la recerca dels millors exemplars de la temporada. Aquest cap de setmana el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha organitzat la desena edició de les jornades micològiques a la vall de Cardós. Mig centenar de persones van participar en una sortida amb el micòleg Joan Montón pel bosc de Virós. Les van exposar a la tarda a la rectoria de Tírvia. Paral·lelament, l’ajuntament de Farrera va organitzar les jornades gastronòmiques dels bolets amb un menú degustació d’aquests fongs al refugi de l’Aixada de Burg. La jornada es va completar amb un taller de cuina de bolets i un altre d’infantil. Avui es preveu una visita guiada a l’exposició a Tírvia.