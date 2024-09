Precaucions abans de consumir bolets i com actuar davant de possibles intoxicacions

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La recol·lecció de bolets és una tradició profundament arrelada al Pirineu de Lleida, on cada tardor centenars d’aficionats s’endinsen en els seus boscos a la recerca de preuades espècies com els rovellons. Tanmateix, aquesta activitat comporta certs riscos si no es prenen les precaucions adequades. Assegurar-se d’identificar correctament els bolets i saber com actuar en cas d’intoxicació pot marcar la diferència entre una experiència agradable i una emergència mèdica.

Abans de consumir bolets, és fonamental revisar-los un a un per assegurar-se que no hi hagi cap exemplar tòxic. És recomanable tornar a netejar-les amb un drap humit o rentar-les sota l’aixeta si tenen excés de brutícia. No s’han de menjar crus, ja que algunes espècies són indigestes o tòxiques si no es cuinen correctament. A més, és prudent guardar una mostra de cada espècie sense cuinar, en cas de necessitar identificar-les si es produeix alguna reacció adversa.

I si et trobes malament després de menjar-les?

Si després d’ingerir bolets apareixen símptomes com vòmits, diarrea, dolor abdominal, marejos o al·lucinacions, és essencial acudir a urgències immediatament, fins i tot si hi ha millora l’endemà. Truca al 112 o a l’Institut Nacional de Toxicologia (91 562 04 20) i porta una mostra dels bolets ingerits per facilitar el diagnòstic i el tractament.