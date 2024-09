Com recollir bolets al bosc i transportar-los d’una forma segura fins a casa

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de la tardor, la recol·lecció de bolets es converteix en una activitat popular a la província de Lleida, amb multitud d'indrets boscosos proclius a la crescuda d’aquests desitjats fongs. Tanmateix, és fonamental seguir certs passos per garantir la seguretat tant del recol·lector com de l’entorn natural. Aquestes recomanacions estan dirigides als qui busquen disfrutar de bolets a la seua llar, sense posar en risc la seua salut ni la biodiversitat.

Identificació i seguretat

Abans de recollir bolets, és crucial assegurar-se que es tracta d’una espècie comestible. Si tens dubtes, el millor és abstenir-se de recollir-la fins consultar un expert. Confondre un bolet comestible amb una de tòxica pot ser perillós, i fins i tot mortal. A més, és important evitar recollir-les en zones urbanes o agrícoles que puguin estar contaminades, com cunetes, jardins o àrees industrials, ja que podrien haver absorbit substàncies tòxiques.

Recol·lecció adequada

Si coneixes bé l’espècie, l’ideal és tallar el bolet per la base amb un ganivet o navalla. En cas de dubte, extreu l’exemplar complet, ja que la part enterrada pot ser necessària per a la seua identificació. Per mantenir els bolets separats fins verificar la seua comestibilitat, pots embolicar-les en paper d’alumini. A més, és recomanable netejar els bolets en el camp, eliminant restes de terra i vegetals adherits amb un raspall o la vora d’una navalla. Així evitaràs que la brutícia contamini la resta de la collita.

Transport i conservació

Els bolets s’han de transportar en cistelles de vímet o altres recipients amb forats, sempre amb el barret cap a dalt, com en el seu entorn natural. Aquest mètode permet la dispersió de les espores, contribuint a la reproducció dels bolets. Mai no les guardis en bosses de plàstic, ja que acceleren la seua descomposició. Els bolets, en no tenir prou aireig, perden frescor ràpidament.

Respecte per l’entorn

És important recollir només els bolets que es consumiran, deixant-ne algunes al lloc perquè completin el seu cicle natural. Així mateix, no s’han de recollir bolets joves, ja que encara no han desenvolupat tot el seu sabor ni aroma, i recollir-los podria interrompre la multiplicació de l’espècie. Tampoc no és recomanable recollir-les després de pluges intenses o gelades, ja que poden ser aigualides i haver perdut el seu sabor.

Normativa i permisos

És essencial informar-se sobre les regulacions locals. Algunes comunitats autònomes limiten la quantitat de bolets que es poden recollir i les espècies permeses. En certs casos, es requereix un permís per recollir bolets en zones delimitades.