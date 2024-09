Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest dimecres declarar d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable d’Almacelles, que la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durà a terme mitjançant una inversió de 7 milions i que suposarà un estalvi de costos del 15%. "La concentració parcel·lària té un impacte econòmic en el compte de resultats de les explotacions agroramaderes, ja que representa una disminució de les despeses corrents del voltant del 15%", informa el Govern en un comunicat després de la reunió setmanal del Consell Executiu. Aquest "important estalvi" és conseqüència de la disminució de la distància entre les diferents finques que conformen les explotacions, en reduir-se el nombre total de parcel·les de cultiu.

Aquest fet representa que un gran nombre de propietaris veuen reduït el nombre de finques de cultiu, de manera que s’obté un estalvi en gasoil, en despeses de manteniment de maquinària i en el temps dedicat als treballs agrícoles. El departament durà a terme la concentració d’Almacelles amb una inversió estimada de 7 milions d’euros, que permetrà assumir les despeses del procediment de la concentració, les obres d’adequació, com els camins, col·lectors de drenatge i la delimitació de les noves finques amb fites.

Modernització

Aquesta concentració parcel·lària anirà acompanyada de la modernització d’aquesta zona de la Comunitat de Regants d’Almacelles, i en aquest cas es treballarà per sincronitzar les tasques en la modernització i la concentració. La superfície total de concentració d’Almacelles és de 2.073,51 hectàrees, repartides entre els municipis d’Almacelles, majoritàriament, Alguaire i Almenar: les parcel·les incloses a la zona a concentrar són 804 i la superfície mitjana per parcel·la és de 2,58 hectàrees. Una vegada publicat l’acord del Govern, es preveu una durada de cinc anys per poder entregar els títols de la propietat i finalitzar el procés de concentració.