El Consell d'Europa insta Aragó a incloure el català al seu Estatut

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

“Incloure el nom del català a l’Estatut d’autonomia” i “prendre mesures immediates i decidides, en cooperació amb els parlants, per protegir i salvaguardar el català i la seua cultura”. El Comitè d’Experts de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, del Consell d’Europa, conclou la seua anàlisi sobre la situació del català a la Franja amb aquestes dos taxatives “recomanacions per a l’acció immediata”.

Aquestes indicacions tanquen un contundent informe en el qual els experts del Consell d’Europa descriuen, negre sobre blanc, el que els agents culturals i polítics venien percebent en el primer any de gestió del Govern autonòmic del PP (ara sense els ultres de Vox) de Jorge Azcón: l’abandó del català en una comunitat en la qual el seu ús ha estat mil·lenari.El quadre d’indicadors, amb set d’estancats i cinc en deteriorament, resulta especialment il·lustratiu d’aquesta deriva.“Les necessitats i desitjos dels parlants del català ja no es tenen en compte”, la qual cosa s’afegeix a un reducció “dràstica” dels fons per a la promoció d’aquesta llengua, que té 55.000 usuaris, ressenya el document, que anota com “els canvis recents en la legislació i els comentaris (dels dirigents) públics no són compatibles amb promoure la inclusió de respecte, comprensió i tolerància cap al català”.L’informe del Consell d’Europa posa alguns deures al Govern d’Aragó, com “elaborar, en col·laboració amb els parlants, un pla d’acció per a la protecció, ús i promoció del català”.

El document recomana “incloure el nom del català a l’Estatut” com a “acció immediata”

El document també recomana al Govern d’Aragó que aporti un “finançament específic” a les “entitats que donin suport a la protecció i promoció” d’aquesta llengua, “reforçar el paper” de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua i “recolzar l’ús i la presència del català” en els mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i online de la comunitat.

El dictamen xoca de ple amb les tesis del PP

La posició del Consell d’Europa xoca de ple amb la del Govern d’Aragó, obert a millorar el finançament de la promoció del català després de les retallades pactades amb el seu exsocis de Vox però, alhora, contrari a incloure en la legislació el terme català. Es refereixen a aquesta paraula com “el glotónimo”, terme que no admet la RAE.

El Justícia ja va censurar la deixadesa cultural

El Justicia d’Aragó, l’equivalent del Síndic de Greuges, va instar fa ja tres mesos el Govern autonòmic a utilitzar “les línies pressupostàries d’actuació per als béns immaterials del patrimoni cultural” per “finançar intervencions en matèria de llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó”.