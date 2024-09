Denuncien la Vall de Cardós per donar com a premi un corder viu

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal (Actyma) ha denunciat l’ajuntament de la Vall de Cardós davant del departament d’Agricultura per entregar un corder viu com a premi de les Olimpíades Pallareses, una competició esportiva popular que aquesta localitat celebra des de fa dos anys.

Per la seua part, fonts del consistori reconeixen que dos olimpíades enrere (2023) sí que va tenir lloc l’entrega d’un corder a l’equip vencedor de la competició, però l’esdeveniment va ser llavors una iniciativa popular i aliena a ells. Asseguren que en l’edició d’aquest any, en la qual sí que s’han involucrat, els premis van ser un lot de productes locals envasats i un xec regal per gastar en comerços locals. Així les coses, els animalistes asseguren que l’entrega d’un corder va tornar a ser anunciada en xarxes aquest estiu, per la qual cosa van alertar els Mossos perquè ho impedissin al ser il·legal premiar amb animals vius qualsevol tipus d’esdeveniment. Malgrat no tenir constància que els fets ocorreguessin també el juny passat, han optat per denunciar-ho tres mesos més tard. Lluís Altes, president d’Actyma, va explicar que “els animals del sector ramader tenen una protecció específica que garanteix la seua traçabilitat, per la qual cosa aquests fets són un presumpte delicte contra la salut pública”, i va reconèixer que “els fets del 2023 han prescrit, però la llei ha de complir-se”. “La pagesia és un sector molt honorable i i li donem suport, però crec que poden donar-se altres premis que no siguin animals.”