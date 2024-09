Una mula pateja un veí de la Seu d'Urgell en un camí

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Urbana de la Seu d’Urgell van intervenir la setmana passada per socórrer un veí del municipi que estava sent atacat per una mula. Els fets van succeir primera hora del matí de dimarts passat, dia 17, quan el veí, d’avançada edat, passejava amb el seu gos pel camí que transcorre paral·lel al riu Segre i que connecta la Seu, des del pont de la Palanca, amb Arfa.

Fonts de la policia van explicar ahir que van ser alertats, poc després de les 8 hores del matí per un altre veí d’una masia de la zona, que va escoltar els cops i els crits i va presenciar el que estava succeint. L’animal s’havia escapat del camp en el qual estava pasturant i havia atacat la víctima, “acorralant-lo, tirant-lo a terra i clavant-li multitud de coces”, especialment a la meitat inferior del cos. A l’arribada dels agents al lloc dels fets, van afegir, i amb l’ajuda d’un veí, van aconseguir separar la mula de l’home, que estava ferit, i el van socórrer. Al lloc va assistir una ambulància medicalitzada dels Serveis d’Emergències Mèdiques, que va traslladar l’home fins a la Fundació Sant Hospital de la Seu, on va ser atès de les múltiples contusions que presentava en el tronc inferior, i on, després de diverses hores d’estar en observació, va ser donat d’alta. Val a assenyalar que la Urbana va assegurar que el propietari de l’animal tenia tota la documentació en regla, inclòs el carnet de vacunes. Per la seua part, els Mossos van confirmar que la víctima no va presentar cap denúncia pel que havia succeït.Aquest no és el primer cas en què un persones són atacades per animals no salvatges. Per exemple, el 2021 un nen de 13 anys va resultar ferit i va quedar inconscient després de ser envestit per una vaca a Riu de Cerdanya. En la mateixa línia, dos excursionistes angleses van haver de ser rescatades fa justament un any en helicòpter a l’estació de Tavascan al quedar assetjades per uns gossos mastins que estaven guardant un ramat d’ovelles.

L’incident es va registrar al camí entre la Seu i Arfa.