Artesa de Lleida rep deu sol·licituds per a la borsa d’habitatge acabada de crear

“Artesa de Lleida pateix una crisi de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, i per això hem creat una borsa per facilitar que els veïns que ho desitgin es puguin quedar al poble i possibilitar l’accés a una casa.” Així es va expressar l’alcaldessa, Mariona Rebull, que va explicar que tot just crear la borsa ja hi ha una desena de sol·licituds d’habitatge de veïns de la localitat. Va afegir que algunes de les causes que han provocat aquesta falta d’habitatge han estat l’increment de preus per poder construir o comprar, encara que hi ha al municipi 51 cases buides. “La majoria d’aquests habitatges estan preparats per entrar a viure, en d’altres s’hauria de fer algun arranjament, però el problema recau que els propietaris no en lloguen ni en venen”, va dir.

Amb aquesta nova mesura, el consistori actuarà com a mediador entre el llogater i l’inquilí, i fa una crida perquè els propietaris de cases buides s’inscriguin a la borsa per donar mobilitat a aquests immobles que estan en desús per aconseguir així fixar gent jove i famílies al poble. Així mateix, segons Rebull, cada setmana reben peticions per trobar un pis o casa a la localitat, ja sigui de joves del poble que no volen anar-se’n o també de famílies.