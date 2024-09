Detingut un multireincident amb 36 antecedents per un robatori violent a Cervera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys, amb un ampli historial delictiu que inclou 36 antecedents, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial de Cervera. Els fets van tenir lloc dissabte passat cap a les 14.00 hores, quan el lladre va intimidar una treballadora amb una navalla i es va emportar la recaptació de la caixa enregistradora.

Gràcies a les ràpides gestions policials, el presumpte autor va ser identificat i detingut poques hores després a l'avinguda Mil·lenari de Catalunya de la mateixa localitat. Després de passar a disposició judicial dimecres, el jutjat d'instrucció de guàrdia de la capital de la Segarra va decretar el seu ingrés a presó preventiva.

Aquest cas se suma a d'altres recents de multireincidents detinguts a Lleida. La setmana passada, un home de 32 anys va ser arrestat després de ser sorprès forçant un vehicle estacionat. En els últims tres mesos, aquest individu acumulava ja 24 detencions per fets similars. A principis de setembre, un altre home de 40 anys va ser arrestat dos cops en una setmana per robatoris en vehicles.

Acord al Congrés per reformar el Codi Penal

Davant d'aquesta problemàtica creixent, la majoria de grups parlamentaris, inclosos PSOE i PP, van donar suport la setmana passada a tramitar una reforma del Codi Penal i de la Llei d'Enjudiciament Criminal proposada per Junts. Entre altres mesures, es planteja dotar els ajuntaments de la capacitat d'actuar penalment contra els delinqüents i castigar amb fins a 3 anys de presó el robatori de mòbils.

Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la creació d'un grup de treball per agilitzar els processos judicials contra la multireincidència. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, també plantejarà al president de la Generalitat, Salvador Illa, la possibilitat d'instaurar judicis exprés per a reincidents.