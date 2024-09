Llum verda al pla per construir 60 pisos per a temporers a Baqueira

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran va aprovar ahir el pla urbanístic promogut per l’ajuntament de Naut Aran per construir fins a 60 pisos de promoció pública, d’uns 30 metres quadrats, en un solar de Baqueira, destinats a treballadors temporers o joves que volen emancipar-se.

El projecte va arrancar fa un any i pretén pal·liar el dèficit d’habitatge accessible per a empleats de sectors com el turístic i en especial de l’estació de Baqueira, per a qui és molt complicat trobar un lloguer accessible a la vall. Els preus s’han disparat durant aquests últims anys, en bona mesura, per la proliferació de pisos turístics a preus molt més rendibles per als propietaris.

El pla especial urbanístic aprovat ahir, pendent de l’aprovació d’un text refós per part de l’ajuntament, contempla la requalificació d’uns terrenys situats a l’oest de Baqueira, al sud de la C-28, que ara són per a equipaments i es convertiran en sòl d’allotjament dotacional. Preveu la construcció d’edificis de planta baixa i fins a dos altures amb un màxim de seixanta pisos que, segons l’alcalde, César Ruiz-Canela, no costaran més de 300 euros al mes de lloguer.

El consistori preveu treure a concurs la construcció d’aquests habitatges perquè una empresa financi les obres a canvi d’una concessió per un termini de 75 anys, va avançar Ruiz-Canela. La inversió prevista s’acosta als 7 milions d’euros. El primer edil també va agrair la disponibilitat de la Generalitat a l’hora de permetre aquest canvi d’usos i “facilitar als ajuntaments que puguin impulsar” aquest tipus de projectes, va assenyalar.

D’altra banda, fonts d’Urbanisme van recordar ahir que la falta d’habitatge accessible per als treballadors de Baqueira ha portat durant els últims anys que alguns d’ells optin per pernoctar en autocaravanes durant la campanya d’esquí. En paral·lel, aquest estiu l’estació d’esquí aranesa ha fet una crida als propietaris dels habitatges propers a l’estació perquè els lloguin a treballadors del sector. Per la seua banda, l’empresa es va comprometre a vetllar pel bon estat dels pisos i a fer-se càrrec de possibles desperfectes.