La CHE proposa retallar la dotació d'aigua un 19% a Pinyana i un 15% al Canal d'Urgell

Les primeres conclusions dels informes sobre la revisió de dotacions d’aigua als principals regadius de la conca de l’Ebre impliquen una proposta d’importants retallades del subministrament als regants, que van des del 19% del volum actual en el cas del Canal de Pinyana fins al 4,98%, en el cas del Segarra-Garrigues.

La documentació, presentada en una jornada organitzada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre dijous passat, assigna també de cara al pròxim Pla Hidrològic de l’Ebre (2028-2033) un 14,78% menys de recursos hídrics al Canal d’Urgell; un 12,43% menys a l’Aragó i Catalunya i un 3% menys a l’Algerri-Balaguer.

El resultat de la revisió de les dotacions, segons fonts de la CHE, es deu principalment a la millora de l’eficiència gràcies a la modernització del regadiu els últims 30 anys, i en relació amb les dades del 1993, que són les que serveixen de base a les dotacions actuals. En el conjunt de la conca de l’Ebre s’ha incrementat en un 23% la superfície modernitzada. Per això la reducció mitjana de dotacions per al pròxim pla hidrològic és del 12%.

L’objectiu és també adaptar les dotacions d’aigua als actuals cultius i contemplar els efectes del canvi climàtic. La reducció de dotacions (vegeu les dades annexes) és més gran com menys modernitzat està el regadiu i menor com més tecnificat. Això explica que les retallades al Segarra-Garrigues i a l’Algerri-Balaguer siguin molt inferiors.D’altra banda, aquesta proposta ja ha arribat als regants i ha generat les primeres reaccions. El president dels regants de Pinyana, Ramon Piqué, va anunciar que després de reunir-se amb la resta de comunitats de regants de l’Ebre a començaments de setmana han acordat presentar una resposta conjunta i unitària d’oposició a la retallada de les dotacions.

La revisió de les concessions de reg iniciarà a finals d’any diversos processos d’informació pública (durant els quals es podran presentar al·legacions) i no es preveu que estigui aprovada fins al 2027. La seua aplicació posterior servirà també per definir noves concessions o ampliacions.

Inversions en modernització per un valor de 105 milions a Lleida

L’Estat té sobre la taula sis projectes de modernització de regadius a Lleida que sumen 105 milions d’euros, segons va avançar el ministre Luis Planas en una entrevista publicada a SEGRE dijous passat. Es tracta de la segona fase de modernització de Pinyana, amb 25 milions per a 1.880 hectàrees; 20 més per a la millora de l’eficiència energètica de la canonada lateral 22 de l’Aragó i Catalunya; 20 més per a diverses comunitats entre el Segrià i Osca; i uns 11 per a la digitalització i altres inversions de nou a l’Aragó i Catalunya. A més, també es preveuen 28 milions per al Canal d’Urgell, on s’han començat a construir basses de regulació. En aquest cas, està per determinar l’aportació dels regants.