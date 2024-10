La indústria supera el camp en volum d'ocupació a la Franja

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector industrial ja ha desplaçat l’agrari com a segona font d’ocupació a la Franja, sempre al darrere d’uns serveis sovint també vinculats a aquest ram. Aquest creixement va camí d’augmentar, ja que al Baix Cinca i la Llitera es produiran en els propers mesos una sèrie d’implantacions i ampliacions de factories que elevaran la demanda de mà d’obra en unes comarques en què la taxa d’atur no arriba al 4% i en les quals el nombre d’aturats amb prou feines voreja el miler.

L’ocupació industrial s’ha duplicat pràcticament en una dècada al passar dels 3.550 llocs de treball del setembre del 2014 als 6.718 de l’agost d’aquest any, segons les dades territorializados de l’afiliació a la Seguretat Social que ofereix l’Iaest (Institut Aragonès d’Estadística). Supera amb claredat els gairebé 6.000 llocs de treball del sector agrari i quadruplica els 1.513 de la construcció, malgrat que segueix lluny dels 10.569 del sector serveis.La indústria ja és la primera font d’ocupació a la Llitera, amb 4.115 llocs de treball a l’agost davant els 1.986 del camp i els 3.722 dels serveis, i és tercera al Baix Cinca, amb 2.603 davant els 3.900 en l’agricultura (2.000 de temporada) i els 6.847 de serveis.

Aquesta tendència s’intensificarà en tot just any i mig, quan comenci a operar a Tamarit el port sec de 140 hectàrees que promou l’empresa lleidatana Ponentia. A finals d’aquesta setmana es firmen a la localitat lliterana les actes d’ocupació dels terrenys afectats. Les obres de construcció començaran la segona meitat d’octubre, van confirmar fonts de la firma promotora.D’altra banda, l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) té sobre la taula els projectes d’ampliació que han presentat dos de les principals firmes del sector agroalimentari de la Llitera, Fribín i Agropienso, i el d’implantació d’una fàbrica d’heparina amb capacitat per processar 25 milions de porcs, en aquest cas promoguda per Glicopepton Biotech, en la qual hi ha associats Costa Foods, Càrniques Celrà i Laboratorios Rovi, amb un pressupost de 42 milions. Per la seua banda, Semillas Batlle ultima l’ampliació de la seua planta de Torrent de Cinca.

La campanya de la fruita genera 4.500 llocs ‘flotants’

La campanya de recol·lecció de la fruita genera al Baix Cinca al voltant de 4.500 llocs de treball flotants durant els mesos d’estiu, segons indiquen les dades territorialitzades d’afiliació a la Seguretat Social que ofereix l’Iaest (Institut Aragonès de l’Estadística). Aquests xifren entre 3.700 i 3.900 el nombre de treballadors del camp a l’hivern i situen entre 8.100 i 8.300 els d’estival.