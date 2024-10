Les bruixes de Judith Prat volen a l'Havana

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Brujas, l’exposició de la fotògrafa i documentalista d’Altorricó Judith Prat, ha estat seleccionada per mostrar-se al novembre a la Biennal d’Art de l’Havana, un dels principals certàmens d’art de Llatinoamèrica. Més tard viatjarà a l’Argentina i visitarà Andorra en el marc d’un intens periple que va arrancar el març de l’any passat a Saragossa i que ja no té dates disponibles per a l’any que ve.

“Està funcionant molt bé, és una exposició que s’entén i en la que el públic empatitza amb el tema”, explica Prat.En paral·lel a la mostra fotogràfica, en la qual narra el feminicidi que va suposar l’anomenada caça de bruixes amb imatges de dones d’ambdós costats del Pirineu que encarnen l’empoderament i la transmissió de coneixement de les que durant quatre segles van patir aquella repressió, Prat ha elaborat el documental Decían que era bruja, amb la mateixa temàtica.Des de la seua primera projecció el setembre de l’any passat al Direct by Woman de Madrid, aquest treball ha estat seleccionat ja per vint festivals de set països més (Mèxic, Cuba, Colòmbia, el Brasil, Panamà, Itàlia i Espanya), alguns del nivell de Màlaga o el de Les Amèriques, amb seu a Austin (Texas) i considerat un dels principals de l’àmbit llatinoamericà.“Vaig decidir unir present i passat i buscar dones que poguessin ajudar a conèixer les que van ser perseguides”, explica Judith Prat, qui anota que “la caça de bruixes va venir a aniquilar sabers ancestrals” que fluïen en entorns femenins, com l’ús de plantes medicinals.“L’èxit d’aquest treball rau en el fet que a tothom ens sona, però gairebé ningú no és conscient de la dimensió real, de la magnitud del feminicidi”, afegeix.