Els edils expulsats acusen Bosch d'impedir el seu relleu

Els dos edils d’Almacelles en Comú, Montse Cortasa i Marc Dalmau, que dissabte van ser destituïts del govern municipal per un decret de l’alcalde, Joan Bosch, d’Amunt Almacelles-Ara Pacte Local, demanen a tots els grups amb representació al consistori que secundin la seua sol·licitud d’un ple extraordinari, “perquè l’alcalde expliqui per què ha provocat aquesta crisi de govern” i perquè els partits es posicionin davant d’“uns fets tan greus”, va dir Montse Cortasa. Segons els dos edils, que a partir d’ara passen a l’oposició, la destitució de dissabte és un acte “injustificat i desproporcionat”, que només respon a una “gran irresponsabilitat” de Bosch. Van apuntar a una “maniobra” per desactivar el relleu al capdavant de l’alcaldia que havia de fer-se a l’abril, segons l’acord de govern municipal entre Amunt Almacelles-Ara Pacte Local, amb tres edils, Almacelles en Comú, amb els dos edils expulsats i uns altres dos d’ERC. “Amb aquesta decisió Bosch s’assegura seguir al càrrec, incomplint l’acord firmat fa només un any i mig”, van apuntar. Els dos edils van insistir que “a partir d’ara el govern municipal es queda en una situació d’inestabilitat molt preocupant”, a l’estar en minoria, amb només cinc edils. Van afegir que el que va molestar l’alcalde, Joan Bosch, va ser l’organització d’una reunió amb veïns, un “acte de transparència” en què es va donar a conèixer el treball portat a terme durant l’últim any i mig.

Per la seua part, l’alcalde, Joan Bosch, va dir que “de moment, volem tranquil·litat i podem arribar a acords puntuals per aconseguir governar”. De fet, el primer edil va afegir que dilluns es va celebrar la primera junta de govern que va ser molt “plàcida”. “No tenim pressa i les coses han de fer-se bé.” Va assegurar que el govern municipal ja ha traçat el principal full de ruta del mandat i han assumit les àrees que ocupaven els dos edils d’En Comú: Desenvolupament Econòmic i Recursos Humans. “A partir d’ara treballem en equip i en pau”, va concloure l’alcalde.