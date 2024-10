Retards d'una hora a Rodalies a Lleida el primer dia d'obres a la costa

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Primer dia de talls a les línies de Rodalies que connecten el sud del país amb Barcelona. A Lleida, la modificació del servei de l'R14 i els nous horaris a l'R13 van agafar desprevinguts molts usuaris a Ponent, que van lamentar la falta d'informadors a peu de vies i la demora que suposen els transbords per arribar a destinació.

Diversos trens amb més d’una hora de retard, descontrol organitzatiu i absència d’informadors a les andanes de Rodalies de l’estació Lleida Pirineus. Aquest és el panorama que van denunciar ahir els usuaris de l’R13 i l’R14, que uneix Lleida i Barcelona per la costa, el primer dia del tall ferroviari entre les parades de Tarragona i Sant Vicenç de Calders per obres al túnel de Roda de Berà. Els treballs estan vinculats a les obres del Corredor Mediterrani.

Duraran un mínim de cinc mesos i afectaran més de 15.000 passatgers al dia de totes les línies que connecten el sud del país amb Barcelona excepte l’R13, malgrat que els horaris d’aquesta última també s’han vist modificats, la qual cosa va agafar desprevinguts alguns passatgers. Joana Pérez, de Lleida, va perdre el tren per anar fins a la Riba per l’R13 per menys d’un minut. “Sempre pujava al tren que sortia a les 13.06 hores, però he escoltat per la ràdio que havien canviat els horaris de la línia i no he arribat a temps”, va lamentar Pérez, que va assegurar que “és una vergonya que no hi hagi informadors el primer dia d’un canvi en el servei, ja que amb una mica d’ajuda hauria arribat al tren.”Pel que fa a l’R14, s’ha unificat amb l’R13 fins a la Plana-Picamoixons, des d’on s’ha d’agafar un altre tren per arribar a Tarragona. Allà autocars garanteixen la connexió amb Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders, on torna a connectar amb l’R13 i fins a l’Estació de França a Barcelona. Ivan Martínez, que acostuma a anar a Tarragona amb l’R14, va explicar que “la unificació de les dos línies és confusa i és molt incòmode haver de fer un transbord per arribar a Tarragona. Crec que la tornada la faré amb autobús”. Renfe va confirmar retards a l’R13 “superiors als 30 minuts” per una avaria a la senyalització.

Un usuari del servei, dilluns passat mirant els nous horaris de l’R13 i l’R14. - AMADO FORROLLA

El nou Avant a Barcelona omple un 85% de les places

L’ocupació de l’Avant amb sortida a les 7.05 hores de Lleida el primer dia de circulació amb increment de places va ser ahir d’un 85%, amb més de 400 persones. L’estrena es va produir amb normalitat després que Renfe vengués per error més bitllets que seients a l’Avant de la mateixa hora de dilluns, avançant-se un dia a l’ampliació efectiva de vagons en els quals poguessin caber. Això va comportar que desenes de viatgers haguessin de fer el viatge dempeus. Segons CCOO això demostra la forta demanda existent a la franja horària de les sis a les vuit del matí i la necessitat d’implementar totes les propostes d’actuació de l’informe que va elaborar el sindicat en relació amb aquesta connexió. En aquest sentit, en fan una valoració positiva, però creuen que probablement, a curt termini, es completaran diàriament les places ofertes també en aquest tren, per la qual cosa s’haurà d’abordar la creació d’un nou tren amb sortida des de Lleida cap a les 6.00 hores. Per la seua part, la senadora d’ERC per Lleida, Sara Bailac, va recollir ahir davant la Comissió de Transports la proposta de CCOO per millorar el servei “augmentant la capacitat dels trens de les 7.05 i les 8 h, incorporant un nou servei a les 5.50 h”, aprofitant places d’AVE i un servei més a les 21.30 h els caps de setmana.