Investiguen l'incendi intencionat de Tàrrega

Imatge presa ahir de l’edifici després que els Mossos s’emportessin les cadires per analitzar-les. - LAIA PEDRÓS

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra continuen amb la investigació de l’incendi que dimarts a la matinada va cremar unes cadires apilades a la plaça de Sant Antoni de Tàrrega i va afectar un edifici. La principal hipòtesi amb la qual treballen és que va ser intencionat. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va lamentar “profundament” els fets tot i que “afortunadament no es van haver de lamentar danys personals”. Pijuan es va mostrar confiada amb la investigació dels Mossos amb la intervenció dels Bombers i la col·laboració de la Policia Local per esbrinar com es va iniciar el foc i poder resoldre el cas.

L’oficina del Porta a Porta, als baixos de l’edifici, s’ha traslladat aquest mes a l’Espai MerCAT.