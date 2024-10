Habitatge, formació i ocupació, els reptes dels joves al Pirineu

Trobar solucions a alguns dels reptes que tenen els joves del Pirineu com l’accés a l’habitatge, la formació o desenvolupar projectes professionals serà l’eix de l’onzena edició de les Jornades per a l’Excel·lència, que se celebren entre avui i demà a Esterri d’Àneu. El seu president, Jesús Montoliu, va explicar que el més important és “anar de la reflexió a l’acció” i que les conclusions que s’extreguin de la desena de debats previstos puguin servir per “pal·liar alguns dèficits del Pirineu, millorar la realitat social i retenir el talent de joves al territori”. La secretària d’Infància, Adolescència i Joventut del departament de Drets Socials, Teresa Llorens, serà l’encarregada d’inaugurar avui el certamen, que aquest any té com a lema Joventut al Pirineu. Projecte Vital i Professional. Els debats se centraran avui en projectes d’emprenedoria, formació i noves professions, i en polítiques de joventut i habitatge. Segons assenyala Montoliu, a l’abril ja es van iniciar processos participatius a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran “perquè fossin els joves els que aportin les bases d’aquesta edició i decidir quins temes tractar”. “Ens importa donar veu a tots aquells que tenen més dificultat per explicar el que estan fent.” Montoliu va afegir que aquesta edició de les jornades serà “més participativa” per aconseguir el màxim de propostes i accions pràctiques que puguin millorar la realitat dels joves al Pirineu.